Kısmetse Olur yarışma programı ile tanınan Aycan Varış: “O programdan önce hepimiz hiçtik.”

Kısmetse Olur programı ile tanınan Aycan Varış Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Fenomen Aycan Varış Kısmetse Olur programına katılmaya nasıl karar verdiğini "Ben ünlü olmak isteyen bir tip değildim. Hatta programın ilk sezonunu arkadaşlarım izliyordu. Programın sahte olduğunu düşünüyordum. Ama olacağı varmış. Yönetmenini, yapımcısını annem tanıyordu. Ben ağzı laf yapan biriyim. Zaten programda da görmüşsünüzdür. 3 saatlik programın 2,5 saatinde ben varım. İşte Benim Stilim için gittim ama program çoktan başlamıştı. Kısmetse Olur var kesin katılıyorsun dediler. Ertesi gün çekimdeydim. Hiç planlı bir durum yok. Ailemin haberi yoktu. 1 ay sonra program ekrana verildiği zaman gördüler. Reddettiler." sözleriyle anlattı.