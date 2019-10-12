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Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Rol aldığı yapımların yanı sıra yakışıklılığı ile de adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, hayranları tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Son olarak Çarpışma dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projeleri merakla bekleniyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı da merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşı, nereli olduğunun yanısıra boyu da merakla araştırılıyor. İşte ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:34
Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Başak Dizer ile evli olan Kıvanç Tatlıtuğ'un boyunun uzunluğu çoğu kişi tarafından merak konusu oldu.İşte ünlü isimlerin boyları...

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Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

İşte ünlülerin boyları...

Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Dilan Çiçek Deniz- 1.77

Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Aras Bulut İynemli - 1.82

Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Çağatay Ulusoy - 1.90

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