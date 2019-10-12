Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek duyanları şaşkına çevirdi!

Rol aldığı yapımların yanı sıra yakışıklılığı ile de adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, hayranları tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Son olarak Çarpışma dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projeleri merakla bekleniyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı da merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşı, nereli olduğunun yanısıra boyu da merakla araştırılıyor. İşte ünlülerin boyları...