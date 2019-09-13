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> Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı! En az kendisi kadar ünlüymüş
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi gibi ünlü bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Daha önce bir yarışma programına katılan Melisa Tatlıtuğ bir sosyal medya fenomeni. Kıvanç Tatlıtuğ'un en küçük kardeşi olan Melisa Tatlıtuğ, 2007 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 1986 doğumlu olan ve bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlülerin kardeşleri…
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:22
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:23
Yakışıklık oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un en az kendisi kadar ünlü bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi.
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