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Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay
ABD'de yaşayan bir kişi kıyamet kopacak korkusuyla kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:35
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ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.