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Haberler Galeri Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

ABD'de yaşayan bir kişi kıyamet kopacak korkusuyla kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:35

Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet kopacak diye bakın ne yaptı! Kimsenin aklına gelmeyecek olay

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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