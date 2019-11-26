Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Kıyamet korkusunu takıntı haline getiren bir kişi yaptıkları ile görenleri şoka uğrattı. Kıyametten korunacağına inanarak kendisi ve ailesi için sığınak yapan adamın o anları görenler gözlerine inanamadı. İşte izlenme rekorları kıran o anlar...
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 13:21Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 13:22
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ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.