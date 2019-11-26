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Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Kıyamet korkusunu takıntı haline getiren bir kişi yaptıkları ile görenleri şoka uğrattı. Kıyametten korunacağına inanarak kendisi ve ailesi için sığınak yapan adamın o anları görenler gözlerine inanamadı. İşte izlenme rekorları kıran o anlar...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 13:21 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 13:22
Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki...

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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