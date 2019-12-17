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Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

ABD'de yaşayan bir kişinin kıyamet korkusu yüzünden yaptığı şeyi görenler inanamadı. Ailesini ve kendisini korumak için yaptığı sığınağı görenler hayrete düştü. İşte kıyamet korkusunun insana yaptırdıkları...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





