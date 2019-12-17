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Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

ABD'de yaşayan bir kişinin kıyamet korkusu yüzünden yaptığı şeyi görenler inanamadı. Ailesini ve kendisini korumak için yaptığı sığınağı görenler hayrete düştü. İşte kıyamet korkusunun insana yaptırdıkları...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 11:49
Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptı ki... Görenler hayrete düştü!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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