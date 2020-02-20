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Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Amerika'da yaşayan bir adamın kıyamet korkusu öyle bir hal aldı ki ortaya görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kıyametten kendisini ve ailesini korumak için aldığı önlem görenleri şoke etti. İşte 'yok artık' dedirten görüntüler...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





