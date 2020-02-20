  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Amerika'da yaşayan bir adamın kıyamet korkusu öyle bir hal aldı ki ortaya görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kıyametten kendisini ve ailesini korumak için aldığı önlem görenleri şoke etti. İşte 'yok artık' dedirten görüntüler...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:17
Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pet şişeden yaptı! Milyonlar onu izledi...
Pet şişeden yaptı! Milyonlar onu izledi...
BİZE ULAŞIN