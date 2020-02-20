Kıyamet korkusu öyle bir şey yaptırdı ki...

Amerika'da yaşayan bir adamın kıyamet korkusu öyle bir hal aldı ki ortaya görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kıyametten kendisini ve ailesini korumak için aldığı önlem görenleri şoke etti. İşte 'yok artık' dedirten görüntüler...
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:15Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:17
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ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.