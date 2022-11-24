Haberler Galeri Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... 'Bu kadar da kötü olunmaz' dedirtti

Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... 'Bu kadar da kötü olunmaz' dedirtti

Son zamanlarda internette fenomen olma uğruna çekilen videolara bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşının arabasını köpükle kaplayan kişi kızın tepkisini de çekerek internette paylaştı. Videoyu izleyenler 'bu kadar da kötü olunmaz' dedi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





