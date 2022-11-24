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Haberler Galeri Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... 'Bu kadar da kötü olunmaz' dedirtti

Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... 'Bu kadar da kötü olunmaz' dedirtti

Son zamanlarda internette fenomen olma uğruna çekilen videolara bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşının arabasını köpükle kaplayan kişi kızın tepkisini de çekerek internette paylaştı. Videoyu izleyenler 'bu kadar da kötü olunmaz' dedi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:01
Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... ’Bu kadar da kötü olunmaz’ dedirtti

Son dönemlerde çekilen bazı videolar sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Bir gencin kız arkadaşına yaptığı şaka bunlardan bir tanesine örnek oldu.

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Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... ’Bu kadar da kötü olunmaz’ dedirtti

Kız arkadaşının arabasını köpükle kaplayan bu kişi o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... ’Bu kadar da kötü olunmaz’ dedirtti

Arabasını o halde gören genç kız büyük şok yaşadı.

Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... ’Bu kadar da kötü olunmaz’ dedirtti
Kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... ’Bu kadar da kötü olunmaz’ dedirtti
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