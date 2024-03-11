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Haberler Galeri Kız erkek bebek isimleri 2024 - A'dan Z'ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Kız erkek bebek isimleri 2024 - A'dan Z'ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Çiçeği burnunda anne ve babaların en büyük telaşesi bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri andan itibaren başlıyor. Hayatları boyunca kendileriyle taşıyacakları hatta belki karakterlerinde etkili olacak olan isimlerini seçmek hiç kolay olmuyor. En güzel duyulmamış, modern, anlamlı kız ve erkek bebek isimlerini sizin için derledik. Detaylar haberimizde...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 10:34

Kız erkek bebek isimleri 2024 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Anne ve babalar daha ilk andan itibaren evlatları için pek çok ağır sorumluluğun altına giriyor. Bunlardan biri de bebeklerine verecekleri isim. Aslında ailelerin en fazla kafasını karıştıran konulardan biri ne isim koyacakları oluyor. Şahsına münhasır olmasını istedikleri ismin anlamı da son derece önem taşıyor. İşte anne ve babaların işini çok kolaylaştıracak erkek ve kız bebek isim listesi...

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Kız erkek bebek isimleri 2024 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

KIZ ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI 2023

Ada : Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

Adalet : Haklılık, doğruluk.

Affan : İradesi ile kötü şeylerden uzak duran.

Ahsen : Daha güzel, çok güzel, en güzel

Akay : Parıltılı ay

Akçıl : Solgun, beyazımsı.

Akgüngör : Aydınlık günler gör.

Akın : Saldırı.

Aksel : Taşkın suları.

Alaska : Büyük ülke

Alkım : Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı.

Almeda : Arnavutça doğa anlamında.

Altan : Kırmızı şafak

Altınay : Altından yapılmış ay.

Altınsoy : Çok değerli soy, altın gibi soy.

Altun : Değerli bir maden.

Alya : Yüksek yer, gök, sema.

Aren : Kum tanesi, bir tür ağaç cinsi

Arın : Temiz, saf

Arınç : Erinç, huzur, barış.

Armağan : Hediye.

Arşin : Yeşillik, bereket.

Arya : Opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği şarkı.

Aşkın : Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesi

Ayber : Ay meyvesi.

Aycan : Çok canlı

Aydın : Aylı gece, aydınlık, ışıklı, parlak

Aydin : Aydınlık, parlak, ışıklı

Aydinç : Dinç Ay, Ay gibi güzel ve dinç

Aygun : Gösterişli, gül ve ay kadar güzel

Aygün : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Aysal : Ay gibi, aya benzeyen.

Aysan : Ay gibi güzel ad.

Aysen : Sen Ay gibisin

Aysu : Ay ve su gibi güzel

Aysuna : Ay ve suna gibi kimse

Ayşan : Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, Ay şanlı

Aytan : Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

Ayyıldız : atılgan ve enerjik.

Ayyüce : Ay gibi yüce ve ulu

Ayzer : Altın renginde ay

Kız erkek bebek isimleri 2024 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Bağlam : Demet, deste

Bahtiyar : Mutlu, mesut, talihli.

Barçın : Bir tür ipekli kumaş

Barış : Savaşsızlık hali, uyumlu olma

Barkan : Çöllerde, rüzgârın esme yönüne, dikey doğrultuda oluşan ay şeklindeki küçük kumsal külle

Barkın : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan

Başak : Buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları

Başar : Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

Başaran : Başarılı olan kişi

Batı : Güneşin battığı yön

Bedel : Değer, kıymet

Berca : DOĞRU ve güzel olan.

Berem : Asma ve kabak çardağı.

Berka : Kuzey Afrika'da bulunan eski bir şehir.

Berke : Sopa, değnek

Berna : Doğru sözlü, hayır işleyen kimse

Berra : DOĞRU sözlü kişi

Beyhan : Hükümdarların üstünü, seçkin, han

Bilen : Bilgili, görgülü, anlayışlı

Bilge : Bilgin, bilgili

Bilgehan : Bilgili ve hükümdar kişi.

Bilgi : Bilinen

Bilgin : Bilgi sahibi. Alim

Biray : Ay gibi eşsiz

Birdal : Tek dal, tek çocuk

Bukre : Erken, sabaha karşı.

Bulut : Su buharlarının yoğunlaşması ile oluşan ve gökyüzünde farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi

Büke : Akıllı, bilgili

Bükre : Sabah.

Bürge : Hareketli kimse.

Kız erkek bebek isimleri 2024 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Can : Ruh, gönül

Canay : Ay gibi güzel kimse

Candan : İçten

Candeğer : Uğruna can verilecek kişi

Canel : İçten ve candan uzatılan el

Cankat : cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın

Cankut : Kutlu kimse, uğurlu can

Cansel : Özü taşkın olan kimse, çok açık sözlü insan

Cansen : yaşam sensin, can sensin

Cansu : Yaşam veren su

Cansun : Yaşam sun, canlılık ver

Cemre : Mevsimlerin habercisi

Cemşit : Şarabı keşfeden Fars Hükümdarı.

Ceyhan : Güney bölgemizde bir ırmak adı

Cihan : Dünya, alem, kâinat, yeryüzü

Cinan : Yedi göğün üstündeki sekiz cennet

Coşku : Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan

Coşkunay : Kabına sığmayan ve Ay gibi güzel olan

Çaba : Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç

Çağla : Badem, erik gibi çekirdekli yemişlerin yenilebilen hamı.

Çağ : Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan zaman

Çağıl : Çağ ile ilgili, çakıl

Çağın : Çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan

Çağla : Saf, halis

Çağlar : Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar

Çağlasın : Çağıldayarak aksın

Çağlayan : Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan

Çağrı : Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş

Çavlan : Büyük, çağlayan.

Çile : Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan günlük ibadet, eziyet, sıkıntı.

Çinel : Dürüst, namuslu

Kız erkek bebek isimleri 2024 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Değer : Bedel, uygun, layık

Delfin : Suda yaşayan, yunus

Dema : Soluk, nefes.

Deniz : Derya, büyük tuzlu su birikintisi

Denizhan : Denizler hakanı

Deren : Derleyen, tırmık

Derin : Sığ olmayan, içli

Deva : İlaç, çare, tedbir

Devrim : İhtilal, bir şeyin yerine yenisini getirmek

Dicle : Bir ırmak

Dikmen : Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek

Dilek : İstenilen şey, dilenen şey, istek

Diler : Dileyen kimse, isteyen kimse

Dilmen : Dil bilen kimse, dilci

Diren : Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Dirim : Yaşam

Diyar : Memleket.

Doğa : Tabiat

Doğaç: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce.

Doğanay : Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir

Doğangün : Doğmakta olan, doğan güneş

Doğu : Bir yön

Doğuş: Dövüş, doğmak işi. :

Dora : Dağın zirvesi.

Doruk : Zirve, dağların en yüksek noktası

Duha : Kur'an-ı Kerim'de . surenin ismi, kuşluk vakti.

Durgun : Sakin, hareketi az

Duru : Saf, temiz, DOĞRU

Durusel : Bulanık olmayan sel, berrak sel

Durusu : Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl

Duygu : İçte uyanan duyuş, iyi ve güzel şeylere karşı duyumsama Yeteneği, anıda kalan duyuş, töre,

Duygun : Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu

Duysal : İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, Duyusal

Dünya : Yeryüzü

Ebrar : Hayır sahipleri, iyiler, özü sözü doğru olanlar

Ece : (öz Türkçe eçü) ulu, ana, ileri gelen, başkan kraliçe, XIV Yüzyılda yaşamış bir türk ağa

Ecer : Güzel, yeni acar

Ecmel : Çok güzel, en güzel, en yakışıklı.

Ecrin : Allah'ın armağanı.

Ediz : Değerli yüksek

Efil : Rüzgar, dalgalanma.

Ege : Sahip, bir denizimiz

Ehad : Tek olan, ilk.

Ekin : Ürün, ekili ürün

Eklem : Vücut bölümü.

Elçin : Deste, tutam

Eldem : Sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse

Elgin : Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever

Elhan : Ezgi, melodi.

Elibol : Cömert.

Elvan : Renk renk, çok renkli

Elvida : Ayrılıkta kullanılan hitap şekli.

Elvin : Cennet çiçeği, sıcak

Emek : Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba

Emina : Kolera ve tifo.

Ender : Nadir, az bulunan

Engin : Açık deniz

Enginsu : Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz

Enmutlu : Herkesten mutlu olan

Enza : Kılsız, tüysüz.

Enzel : Kur'an-ı Kerim'in gökten indirilmesi.

Erçin : Erken doğan, En erken davranan

Erdem : Meziyet, iyilik doğruluk

Erden : Çok değerli, el değmemiş

Erdenay : El değmemiş Ay, erken doğan ay

Erem : Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren : Ermiş, akıllı, dost kişi

Erenay : Ermiş olan Ay gibi nurlu

Ergi : İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma

Ergin : Olgun

Erginay : Yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay

Ergül : Erken açan gül, gül gibi kimse

Ergülen : Gülen er, mutlu kimse

Erim : Sevgi, mutlu haber

Erin : Erginleşmiş kimse.

Erinç : Mutluluk içinde yaşama, dirlik

Eriş : ("erişmek"ten buyruk) ulaş, yetiş

Eriz : Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

Ersin : Erkeksin anlamında

Erva : Genç, cesur ve yiğit.

Esen : Hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı

Eser : Yel, sert esen yel: esme işini yapar, esinti olur yel olur

Esin : Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey

Esmen : Esen yel gibi kimse

Esmer : Siyah, kara.

Evin : Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün

Evren: Felek, zaman, kainat, dünya, büyük yılan, ejderha.

Evrim : Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Evvel : İlk başlangıç, ilkin.

Eylem : Belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış

Eylül : Hüzünlü

Ezel : Başlangıcı olmayan

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