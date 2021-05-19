  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını, eşarpla boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:21
Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Olay, 17 Mayıs günü ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., isimli bir kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi.

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı.

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Zeynep V.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kuşadası’nda plajlar doldu taştı
Kuşadası’nda plajlar doldu taştı