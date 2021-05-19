Haberler Galeri Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını, eşarpla boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





