Kızını eşarpla boğarak öldüren anne tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını, eşarpla boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:17Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:21
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Olay, 17 Mayıs günü ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., isimli bir kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu.