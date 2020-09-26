Kızkumu'nun 'prenses' heykeli şimdi de 'küllük' olarak kullanılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz üzerinde yürüyor hissi veren dünyaca ünlü Kızkumu'ndaki sol eli vandallar tarafından kırılan, sağ kolunda ise çatlak bulunan, daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ve bakımsızlığı nedeniyle daha önce birçok kez haber konusu olan 'Prenses' heykeli, şimdi de tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı.