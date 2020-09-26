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Kızkumu'nun 'prenses' heykeli şimdi de 'küllük' olarak kullanılıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızkumu'ndaki prenses heykeli, denize girenlerin askılık olarak kullanması ve bakımsızlığı nedeniyle eleştirilmişti. O heykel şimdi de küllük olarak kullanılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:50Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:53
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz üzerinde yürüyor hissi veren dünyaca ünlü Kızkumu'ndaki sol eli vandallar tarafından kırılan, sağ kolunda ise çatlak bulunan, daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ve bakımsızlığı nedeniyle daha önce birçok kez haber konusu olan 'Prenses' heykeli, şimdi de tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı.
Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki doğa harikası Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 600 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde olan, kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu'nu günde ortalama bin 500 kişi ziyaret ediyor. Uzaktan bakanlara deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu, yerli ve yabancı turistlerin gezi programlarında olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
İlk defa deniz üzerinde yürüyenlerin büyük şaşkınlık ve hayranlık duyduğu, dünyaca ünlü Kızkumu Sahili'ndeki 25 yıllık 'Prenses' heykelinin bakımsız hali görenleri üzüyor. Kızkumu efsanesindeki Bybassos Kralı'nın güzel kızının tasvir edildiği, kaidesiyle 1,5 metre boyunda olan alçıdan heykelin sol eli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir süre önce kırıldı.
Sağ kolunda çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan ve geçmişte tatilcilerin ıslak havlularını asmaları nedeniyle boyaları döküldü. Kızkumu'nun sembolü olan 'Prenses' heykelin bakımsız hali ulusal ve yerel basında haber olarak da yer aldı.
Haberlerin ardından yetkililerin uyarıları ile heykel 'askılık' olarak kullanılmaktan kurtarıldı. Heykel şimdi ise tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı. Heykelin çatlak olan kolu tatilcilerin attığı sigara izmaritleri ile doldu. Heykelin içler acısı durumuna üzülen tatilciler, bir an önce bu çirkin görüntünün düzeltilmesini istedi.