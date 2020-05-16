Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı

Helikopter şirketi kazayı, 'kaçınılmaz' olarak tanımlamıştı. Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edildi. Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek, "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır" açıklaması yapılmıştı.