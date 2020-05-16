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Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketine tazminat davası açmıştı. Kobe'nin ölümüyle ilgili bu sefer de başka bir detay geldi. Efsane basketbolcunun otopsi raporu hazırlandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34
Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:48
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte altı yolcu ve pilotun otopsi raporları hazırlandı.
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Otopsi raporuna ilişkin detaylar açıklanmazken, helikopterin 296 kilometre hızla bir yamaca çarptığı belirtildi. Pilot Ara Zobayan'ın toksikoloji testi sonucunda, kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Vanessa Bryant, Kobe ve Gianna Bryant ile birlikte yedi kişinin daha hayatını kaybettiği kaza sonrası Island Express adlı şirkete dava açarak, koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Vanessa Bryant'ın açtığı davada helikopter şirketi, suçlamalar karşısında, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür" demişti.
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Helikopter şirketi kazayı, 'kaçınılmaz' olarak tanımlamıştı. Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edildi. Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek, "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır" açıklaması yapılmıştı.
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı
Kobe Bryant'ın ölümüne dair yeni detaylar geliyor! Otopsi rapor hazırlandı