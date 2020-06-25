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Haberler Galeri Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

Kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatında kaybeden Kobe Bryant'ın davası devam ediyor. Eşi Vanessa Bryant tarafından açılan davada, pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi. İşte deaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:36
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

"ADİL YARGILAMA OLAMAZ"

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazası davasında yeni bir gelişme var. TMZ'nin haberine göre, Vanessa Bryant'ın açtığı davada kazanın sorumlusu olarak suçlanan helikopter pilotu Ara Zobayan'ın ailesi, davanın Los Angeles şehrinde görülmesine itiraz etti. Aile,mahkemeye sunduğu belgelerde, Kobe Bryant'ın Los Angeles'ta çok popüler olduğunu, dolayısıyla adil yargılama yapılamayacağını iddia etti. Duruşma jürisinin davacının popülaritesinden etkileneceğini öne süren aile, davaya Bryant'a karşı geriden başlayacaklarını belirtti. Aile, duruşmaların California'nın Orange bölgesine taşınmasını talep etti.

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Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

"JÜRİ TARAFSIZ KALAMAZ"

Pilotun ailesi, mahkemeye sunduğu belgelerde Kobe Bryan'ın 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers takımında kariyer yaptığı, Los Angeles'taki şöhreti ve popülaritesi detaylandırıldı. Bu durumdan dolayı potansiyel jüri üyelerinin Bryant ailesi lehine karar vermeye yatkın olacağı ve tarafsız kalamayacağı iddia edildi.

Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

Zobayan Ailesi ayrıca Kobe Bryant ve kazada hayatını kaybeden diğer yolcuların ölmeden önce Orange bölgesinde yaşıyor olmalarının da mahkemenin taşınmasına gerekçe oluşturduğunu belirtti.

Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

VANESSA BRYANT'TAN TAZMİNAT DAVASI

Yıldız basketbolcu Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Vanessa Bryant helikopter şirketine ve pilota tazminat davası açmıştı. Island Express şirketi ve kazada hayatını kaybeden pilotun avukatları kazadan Bryant ve diğer yedi yolcuyu sorumlu tutmuştu.

Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

"ÖLENLER SUÇLU"

Helikopter şirketi, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür" şeklinde savunma yapmıştı.

Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!
Kobe Bryant’ın ölümüyle ilgili dava devam ediyor! Pilotun ailesi 'adil yargılanma' istedi!

SİSLİ HAVADA KAZA

26 Ocak'ta Calabasas bölgesinde meydana gelen kazada Kobe ve Gianna Bryant ile diğer altı yolcunun yanı sıra pilot Ara Zobayan da hayatını kaybetmişti. Kazaya, sisli hava koşullarının yol açtığı belirtilmişti.

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