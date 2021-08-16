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Haberler Galeri Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, yeni kurulacak Kent Müzesi ile ilgili sergilenmeye değer eserlerin kendilerine ulaştırılması çağrısı sonrasında ilk bağış geldi. Aydın Efeler'de yaşayan Melih Kurtuluş, ailesinden yadigar kalan Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes döneminin tanığı 1950 model antika radyoyu, Başkan Kaplan'a bizzat makamında teslim etti.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:55
Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan Kent Müzesi ile ilgili ilk eser bağışını makamında teslim aldı.

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Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

Kent Müzesi için Merhum Başbakan Menderes döneminin tanığı antika radyoyu bağışlayan Melih Kurtuluş, aile yadigarı radyonun müzede sergilenmesinin daha anlamlı olacağını düşündüğü için bağışta bulunma kararı aldığını söyledi.

Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

Yapılan bağış nedeniyle Kurtuluş'a teşekkür eden Başkan Kaplan, tutanak karşılığı teslim alınan antika radyoyu, bağışçının ismiyle birlikte müzenin başköşesinde sergileyeceklerini belirtti.

Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

"DUYARLILIK GÖSTERİLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de desteklediği Kent Müzesi için ilk bağışın teslim edilmesinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, bağış çağrısını da yinelediği açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrı sonrasında Koçarlı Kent Müze'mize ilk bağış geldi. Aydın Efeler'de yaşayan Koçarlı Sevdalısı Melih Kurtuluş, ailesinin 1960 Darbesi'ni gözyaşları içinde dinlediği, acı tarihin tanığı, 1950 model antika radyoyu müzemize bağışladı. Değerli bağışçımıza anlamlı bağışı nedeniyle teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum. Gelin hep birlikte, 'Eskinin eşyası' denilenleri, 'nesillerin mirası, geleceğin ihyasına' dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi
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