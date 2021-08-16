Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi

"DUYARLILIK GÖSTERİLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de desteklediği Kent Müzesi için ilk bağışın teslim edilmesinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, bağış çağrısını da yinelediği açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrı sonrasında Koçarlı Kent Müze'mize ilk bağış geldi. Aydın Efeler'de yaşayan Koçarlı Sevdalısı Melih Kurtuluş, ailesinin 1960 Darbesi'ni gözyaşları içinde dinlediği, acı tarihin tanığı, 1950 model antika radyoyu müzemize bağışladı. Değerli bağışçımıza anlamlı bağışı nedeniyle teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum. Gelin hep birlikte, 'Eskinin eşyası' denilenleri, 'nesillerin mirası, geleceğin ihyasına' dönüştürelim" ifadelerini kullandı.