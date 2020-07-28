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Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Kaçış sendorumu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başladı. Evinin banyosunda düştükten sonra, Erbil'in kaçış hastalığı sendromu nüksetmişti. Son haliyle sevenlerini şaşırtan ünlü şovmenden haber var. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 13:28Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 13:44
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...