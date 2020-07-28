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Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Kaçış sendorumu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisine başladı. Evinin banyosunda düştükten sonra, Erbil'in kaçış hastalığı sendromu nüksetmişti. Son haliyle sevenlerini şaşırtan ünlü şovmenden haber var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 13:28 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 13:44
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Hürriyet'in haberine göre; operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in özel bir odada hemşire gözetimine alındı.

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu.

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
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