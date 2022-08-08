Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!

İslam aleminin heyecanla beklediği Muharrem ayının 10'u bu yıl 8 Ağustos'a denk geldi. Aşure tatlısının pişirilip komşulara dağıtıldığı bu mübarek günde en çok merak edilen soru en kolay aşure nasıl yapılır sorusu oldu... Peki, bolluk ve bereket için kazanlarda kayantılan aşure nasıl olmalı? Hangi dualar okunmalı? İşte detaylar...