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Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
Kolay aşure tarifi en çok merak edilenler arasında... Muharrem ayının 10'una gününe denk gelen Aşure günü bugün başladı. Peki lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Aşure yapılarken hangi dualar okunur? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:48
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59
Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
İslam aleminin heyecanla beklediği Muharrem ayının 10'u bu yıl 8 Ağustos'a denk geldi. Aşure tatlısının pişirilip komşulara dağıtıldığı bu mübarek günde en çok merak edilen soru en kolay aşure nasıl yapılır sorusu oldu... Peki, bolluk ve bereket için kazanlarda kayantılan aşure nasıl olmalı? Hangi dualar okunmalı? İşte detaylar...
Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 7 su bardağı toz şeker
- 1 kg haşlanmış buğday
- 1 su bardağı pirinç
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Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
- 150 gr kuru dut
- 150 gr kuru kayısı
- 150 gr kuru incir
- 150 gr kuru üzüm
- 5 adet elma
- 2 adet portakal
- 1 adet ayva
- 10 adet karanfil
- 2 yemek kaşığı gül suyu.
Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
SÜSLEMEK İÇİN;
- Nar
- Fındık
- Ceviz
- File antep fıstığı
- Toz tarçın
Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.
Kolay aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? İşte lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz aşure tarifi!
AŞURENİN BULANIK RENKTE OLMAMASI İÇİN PÜF NOKTALAR
Buğdayları haşlarken bulanıklaşan suyu birkaç kez değiştirirseniz şeffaf bir renk elde edebilirsiniz. Kullanacak olduğunuz kuru meyveleri de aynı şekilde öncesinde sıcak suda bekletip süzersek tatlının renginin bozulmamasını sağlayabilirsiniz.