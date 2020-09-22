Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen kız dehşeti yaşadı!

Arjantin'de yaşayan ve köpeği ile fotoğraf çektirmek isteyen kız adeta dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.