Arjantin'de yaşayan ve köpeği ile fotoğraf çektirmek isteyen kız adeta dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı. Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.