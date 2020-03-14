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Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap merak edilenleri açıkladı. İşte koronavirüsle mücadelede dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:16 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:22
Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek verdiği ancak içerdiği tuz nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği, burnun tuzlu suyla yıkanmasının virüsün bulaşıcılığını engellemediği, bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiğine yönelik kanıtlanmış herhangi bir gıdanın bulunmadığı bildirildi.

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Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Azap, öncelikle tedbirli olunması ve önerilen hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

"AŞIRI SICAK İÇECEKLER, FAYDADAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR"

Azap, yeni tip koronavirüs açısından test sonucu pozitif çıkan her hasta için hastalık seyrinin farklı olabileceğini ifade ederek, Kovid-19'a dair doğru bilenen yanlışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"YANLIŞ: Her Kovid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir.

DOĞRU: Hastalığın seyrinde yüzde 10-15 oranında ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği görülebilir ve yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanırken, yüzde 80 oranında hastalık hafif seyretmektedir.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

YANLIŞ: Hastalıktan korunmak için maske takmanız yeterlidir.

DOĞRU: Maske, kişiyi virüsü kapmaktan yeterince korumaz. Sadece kişi hasta ise virüsün başkalarına bulaştırılmasına engel olabilir. Hele ki sağlıklı kişilerin toplumda, gündelik hayatta maske takmasına gerek yoktur. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir. Eller mümkün olduğunca temiz tutulmalı ve göz, burun ve ağıza götürülmemelidir.

YANLIŞ: El dezenfektanları tüm sorunu çözer.

DOĞRU: Piyasada değişik isimler ile pazarlanan sözde antiseptik, dezenfektan ve mikrop öldürücülerin çoğu elleri iyi bir 'su-sabun temizliğinden' daha çok koruyamayacaktır. Ellerin, sık sık bol sabunlu su ile dikkatle, iyice ovularak yıkanması koruyuculuk için yeterli olacaktır. Su ve sabuna ulaşılamayacak durumlarda 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir.

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