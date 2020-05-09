Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bazı kurallar getirdi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme takvimi de devreye girecek. Ancak hiçbir şey eskisi gibi devam etmeyecek. Özellikle, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğün yapmaya hazırlananlar, ne tür tedbirler getirileceğini merak ediyor. Bu kapsamda, 'Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi?' soruları sorulmaya başladı bile. İşte detaylar...