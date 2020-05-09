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Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bazı kurallar getirdi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme takvimi de devreye girecek. Ancak hiçbir şey eskisi gibi devam etmeyecek. Özellikle, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğün yapmaya hazırlananlar, ne tür tedbirler getirileceğini merak ediyor. Bu kapsamda, 'Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi?' soruları sorulmaya başladı bile. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi.

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Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, corona virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.

Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, corona virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı.

Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

Koronavirüs sonrası düğün salonlarında hangi önlemler alınacak? Düğünler için hangi kriterler getirildi? İşte detaylar...

MASKE VE HİJYEN ŞARTI
İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda koronavirüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

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