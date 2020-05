CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Cağ kebabı etinin özel olarak hazırlandığını ifade eden Tanhaş, "Kuzu kesilir, karkas et bir gün bekletilir. Et, kemik ve sinirlerden tek tek ayıklanır. Soğan, yoğurt ve karabiberle terbiye edilir. Terbiyeli et üç gün dinlendirildikten sonra şişe dizilerek, odun kömüründe pişirilir.