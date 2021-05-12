Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Çünkü ünlü ressam Eldar Zeynalov, Karacasu ilçesini çok sevmişti. Karacasu'yu eserleri ve resimleriyle dünyaya tanıtabilme hayalleri vardı. Bunun için çalışıyordu. Ama tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık, buna izin vermedi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.