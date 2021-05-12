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Haberler Galeri Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Aydın'da 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov, son yolculuğuna uğurlanmak üzere ata toprağı Nahçıvan'a gönderildi. Dünyaca ünlü ressam Eldar Zeynalov, Karacasu ilçesini çok sevmişti. Karacasu'yu eserleri ve resimleriyle dünyaya tanıtabilme hayalleri vardı.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:42 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:43
Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın daveti üzerine 4 yıl önce, resim çalışmaları yapmak için Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Prof. Dr. Zeynalov, 25 Nisan'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Prof. Dr. Zeynalov, doktorların çabasına rağmen tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Zeynalov'un cenazesini yakınları, ata toprağı Nahçıvan'a götürmek istedi.

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Bunun üzerine cenaze, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından temin edilen soğuk hava sistemli cenaze aracıyla Nahçıvan'a doğru yola çıktı.

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "İtalya, Rusya, Amerika, Avusturya ve Almanya'da resim galerileri bulunan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergi açan, Moskova Mimarlık Akademisinde ders veren Prof. Dr. Eldar Zeynalov'un ani ölümü bizleri çok üzdü...

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Zeynalov'un cenazesi, Nahçıvan'a gönderildi

Çünkü ünlü ressam Eldar Zeynalov, Karacasu ilçesini çok sevmişti. Karacasu'yu eserleri ve resimleriyle dünyaya tanıtabilme hayalleri vardı. Bunun için çalışıyordu. Ama tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık, buna izin vermedi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

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