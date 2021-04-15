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Köyde yaşamak isteyenlere proje desteği

Hemen herkesin köyde yaşama hayali kurduğu bir dönemde, Denizli'de güzel bir proje hayata geçti. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve kırsalda gelirin arttırılması yönünden köyden kente göçün önlenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:28 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





