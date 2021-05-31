Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

'HENÜZ MEME KORDONU YENİ DÜŞMÜŞ'

Sağlık durumu iyi olan yavru kızıl geyiğin tedavisi ve bakımı hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiğin eylül ayında Eskişehir'e götürülerek rehabilitasyon sürecine girmesinin planlandığını söyledi. Kandır, "Kızıl geyiklerin şu an yavrulama zamanı ve bu kızıl geyik yavrusu da yaklaşık 1 haftalık. Henüz meme kordonu yeni düşmüş diyebiliriz ve dişi bir yavru. Bulunduğu alanda köylüler titreyen ve yardıma muhtaç bir yavrunun kendilerine doğru geldiğini görmüşler ve çevrede de köpek riski olduğundan dolayı alıp Milli Parklara teslim etmişler" dedi.