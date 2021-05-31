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Haberler Galeri Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

Afyonkarahisar'da dün köylüler tarafından bulunan bir haftalık yavru kızıl geyik biberonla besleniyor. Kızıl geyiklerin şu an yavrulama zamanı olduğunu anlatan Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Bu kızıl geyik yavrusu yaklaşık 1 haftalık. Henüz meme kordonu yeni düşmüş. Bulunduğu alanda köylüler titreyen ve yardıma muhtaç bir yavrunun kendilerine doğru geldiğini görmüşler ve çevrede de köpek riski olduğundan dolayı alıp Milli Parklara teslim etmişler" dedi.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:39 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:40
Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

Afyonkarahisar'da kırsal alanda köylüler tarafından dün bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru kızıl geyik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. İlk tedavisi yapılan yavru geyik görevliler tarafından biberonla beslenmeye başladı.

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Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

'HENÜZ MEME KORDONU YENİ DÜŞMÜŞ'
Sağlık durumu iyi olan yavru kızıl geyiğin tedavisi ve bakımı hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiğin eylül ayında Eskişehir'e götürülerek rehabilitasyon sürecine girmesinin planlandığını söyledi. Kandır, "Kızıl geyiklerin şu an yavrulama zamanı ve bu kızıl geyik yavrusu da yaklaşık 1 haftalık. Henüz meme kordonu yeni düşmüş diyebiliriz ve dişi bir yavru. Bulunduğu alanda köylüler titreyen ve yardıma muhtaç bir yavrunun kendilerine doğru geldiğini görmüşler ve çevrede de köpek riski olduğundan dolayı alıp Milli Parklara teslim etmişler" dedi.

Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı

Doğada geyik yavrularının ilk birkaç hafta bulundukları yerden ayrılmayacağını anlatan Doç. Dr. Kandır, yavru geyiğin biberonla beslendiği ve uzun bir süre merkezde kalacağını aktardı.

Köylülerin bulduğu yavru kızıl geyik korumaya alındı
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