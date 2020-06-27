Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu ölen Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi. Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.