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Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu ölen Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftinin üzüntüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek koyun hediye etmesiyle bir nebze de olsa azaldı. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi. Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:47
Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü.

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Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Çelikel'in 16 koyunu öldü, 1 yavru kuzu da yaralandı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.

Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, "Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!

Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.

DHA

Koyunları ölen Çelikel çiftine Başkan Erdoğan'dan hediye!
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