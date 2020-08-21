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Haberler Galeri KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, önlisans başvuruları başladı. Aylardır bu sınava hazırlanan adaylar, başvuruların başlamasını bekliyordu. Hayalleri için aylardır hazırlanan öğrenciler, sınavda ter dökmeye hazırlanıyor. Peki, önlisans başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:09 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:35
KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS önlisans için başvurular bugün itibariyle başladı. Hayalleri için aylarca çalışan binlerce aday, sınavda ter dökecek. Adaylar başvuruların başlamasıyla birlikte, başvuru detaylarını ve ücretlerini araştırmaya başladı.

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KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2020 NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlıyor ve 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu KPSS başvuru tarihleri arasında işlemlerini tamamlamak zorunda. Aksi takdirde, sınava katılım gösteremeyecekler.

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Hâl böyle olunca da, '2020 KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizden, ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu hakkında bilgi edinebilir; sınav ücreti ve diğer merak edilenleri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu;

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 KPSS önlisans sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. Adaylar, bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla ya da elektronik ortamda ödemek zorunda. Ücret ödemek için son gün ise 3 Eylül 2020...

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS önlisans ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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