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Haberler Galeri KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan öğrenciler, KPSS ortaöğretim başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Sınava girmek için hazırlanan adaylar, başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:02
KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

KPSS başvurusu için duyuru yayımlayan ÖSYM, KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu detaylarını erişime açtı. KPSS ortaöğretim başvurusu, ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanabiliyor. Online ekrandan yapılacak olan KPSS ortaöğretim başvurusu sonrasında sınav ücretini yatıracak olan adaylar, işlemlerini tamamlamış olarak kabul edilecek. KPSS ortaöğretim başvurusu 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde başvuruyu kaçıranlar için 08-09 Ekim tarihlerinde geç başvuru imkanı erişime açılacak. İşte, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek sınav için açılan KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

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KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

ÖSYM KPSS kılavuz detaylarını yayımladı. İşte, o duyuru;

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

KPSS ortaöğretim başvurusu için ÖSYM'nin AİS ekranına giriş yapabiliyor olmak önem arz edecek. Başvuruda bulunmak isteyen kişi, AİS şifresi yerine E-Devlet girişi ile de aynı işlemleri gerçekleştirebilecek.

KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

e-Devlet şifresiyle "e-Devlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeden Başkanlığımızca uygulanan herhangi bir sınava bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylar, Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) erişebilecekleri tüm seçeneklere e-Devlet şifreleri ile kayıt olarak erişebilecekler.

KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı mı? KPSS HES kodu nedir?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.

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