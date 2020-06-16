KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?