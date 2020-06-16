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Haberler Galeri KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 16:11
KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS 2020/8 tercih kılavuzunun bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

TERCİH KILAVUZU BU SAYFADA YER ALACAK

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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Kılavuz yayımlandığında şartlar da belli olacak.

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

3 BİN KADRODAN 2 BİN 302'Sİ HEMŞİRE

Atama yapılacak 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe ve 606'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartlar neler? Sağlık bakanlığı kaç kişi alacak?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

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