Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Prens Andrew ile York Düşesi Sarah'nın kızı Prenses Beatrice'in doğumundan sonra adının açıklanması iki hafta sürmüştü. İşte bu dönemde Kraliçe'nin, konulan adı beğenmeyip değiştirilmesini istediği anlaşıldı.
Kraliçe, Annabel adını monarşinin torunu için şık bulmadı. Bilmeyenler için kabul edilebilir olmasa da kraliyet geleneklerine göre monarşinin bebeklerinde isim konusunda son sözü Kraliçe söylüyor. Dolayısıyla böyle bir isim değişikliği, kraliyet çocukları için beklenebilir.
Beatrice'in tam adı Beatrice Elizabeth Mary. İkinci adıyla büyükannesi olan Kraliçe II. Elizabeth ve onun da annesi onurlandırılmış oldu.
Öte yandan Prenses Beatrice, nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile düğününü corona virüs salgını nedeniyle erteledi.
30 yaşındaki kardeşi Prenses Eugene, 2018'de iş insanı Jack Brooksbank ile evlenmişti.