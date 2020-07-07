Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Kraliçe, Annabel adını monarşinin torunu için şık bulmadı. Bilmeyenler için kabul edilebilir olmasa da kraliyet geleneklerine göre monarşinin bebeklerinde isim konusunda son sözü Kraliçe söylüyor. Dolayısıyla böyle bir isim değişikliği, kraliyet çocukları için beklenebilir.