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Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth her şeye müdahale ediyor. Kraliçe'nin torunu Prenses Beatrice'in adını değiştirdiği ortaya çıktı. Prenses'in ailesinin seçtiği Annabel adını, Kraliçe kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 16:56 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 17:01
Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Prenses Beatrice neredeyse Prenses Annabel oluyormuş, ancak Kraliçe Elizabeth'in müdahalesiyle olamamış!

31 yaşındaki York Prensesi'nin adı hakkındaki gerçek, The Sun gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. Buna göre Prenses'in ailesinin seçtiği Annabel adını, Kraliçe değiştirdi.

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Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Prens Andrew ile York Düşesi Sarah'nın kızı Prenses Beatrice'in doğumundan sonra adının açıklanması iki hafta sürmüştü. İşte bu dönemde Kraliçe'nin, konulan adı beğenmeyip değiştirilmesini istediği anlaşıldı.

Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Kraliçe, Annabel adını monarşinin torunu için şık bulmadı. Bilmeyenler için kabul edilebilir olmasa da kraliyet geleneklerine göre monarşinin bebeklerinde isim konusunda son sözü Kraliçe söylüyor. Dolayısıyla böyle bir isim değişikliği, kraliyet çocukları için beklenebilir.

Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Beatrice'in tam adı Beatrice Elizabeth Mary. İkinci adıyla büyükannesi olan Kraliçe II. Elizabeth ve onun da annesi onurlandırılmış oldu.

Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

Öte yandan Prenses Beatrice, nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile düğününü corona virüs salgını nedeniyle erteledi.

Kraliçe Elizabeth her şeye müdahale ediyor! Torununun adını bile değiştirmiş!

30 yaşındaki kardeşi Prenses Eugene, 2018'de iş insanı Jack Brooksbank ile evlenmişti.

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