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Krediyle ev almak yerine kendi inşa etti! Herkes bu kadını konuşuyor!

Krediyle ev almak yerine kendi evini inşa etti. Kira vermek istemeyen bir kadın hayatında radikal bir karar aldı. Sadece 350 TL'ye mal ettiği evini görenler hayretler içinde kaldı. İzleyenlere adeta umut ışığı olan şahıs, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca kez tıklanan evinin fotoğrafları Türkiye'deki vatandaşların beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





