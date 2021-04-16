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Haberler Galeri Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora gitti! Kulağında çıkanı gördüğünde ise şoke oldu. O anlar kare kare objektiflere böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 12:58
Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

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Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Kulağından çıkanı görünce şoke oldular!
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