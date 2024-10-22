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Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Kulak temizliği için kullanılan kulak çubukları bazı insanlar için vazgeçilmez alışkanlık. Yanlış kullanımı nedeni ile sağırlığa, hatta yüz felcine bile neden olabileceği uzmanlar tarafından belirtilirken birçok hastalığa da yol açabileceği ifade ediliyor.

HABER MERKEZİ

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Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar, kulak çöpünün kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dış kulak yolunun kıkırdak ve kemik bölümü en sonunda da kulak zarı ile biten bir kanalın olduğunu, bu kanalın içerisinde ince tüyler ve aynı zamanda özel salgı üreten bezlerin olması, dış kulak sağlığı için gerekli olduğunu açıkladı.

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Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Doç. Dr. Yorgancılar, "Kulak yolunun temizlenmesini aslında biz hekim olarak bu piyasada çokça gördüğümüz pamuklu kulak çöpleri ile yapılmasını önermiyoruz kesinlikle. Dış kulak yolumuzun oluş yeklinde, kendini temizleme mekanizması var. Dış kulak yolundaki üretilen yapışkan salgı kir değil, bu bir kulak yolundaki salgıdır" dedi.

Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Pamuklu çöp kullanımı yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Yorgancılar, "Pamuklu çöpler dış kulakları temizlemek için kullanılır hatta çok çok içerilere gidilip temizlik yapılıyor.

Bu temizlikte kulak çeperindeki birikintiler alınmaya çalışılıyor. Ancak bunu yaparken, aslında bir yandan da kulaktaki temizleme mekanizmasını bozuyoruz. Tüylerin kendisini temizleme mekanizmasını engelleyip birikintiyi daha derinlere yönlendirip bir kitle halini almasını sağlıyoruz.

Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Bu kulak duymasını etkileyebiliyor hatta enfeksiyona bile neden olabiliyor. Aynı zamanda bu travma istemsiz olarak, daha ileri giderek kulak zarı bölgesinde zararlar oluşturabiliyor".

"KULAK ÇÖPÜ YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR"

Kulak çöpünü, hatta farklı maddelerle kulağın temizlenmesinin zarı rahatlıkla zedeleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yorgancılar, şöyle devam etti:

"Örnek hastalarımız mevcut hatta, çok dramatik sonuçları olan hastalarımız mevcut. Dış kulak yolunu tığ ile ya da herhangi bir sivri materyalle temizlerken bir ani baş hareketi ile tığın duvara veya başka bir şeye değmesi ile içeri dönük battığı, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gittiği, kulak zarının delindiği, yüz felcinin ortaya çıktığı hastalar mevcut.

Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Bu yüzden bunu yaparken dikkatli olsanız bile yapacağınız yanlış bir hareket çok ciddi problemlere, kulak zarının delinmesine, duyma kaybına hatta yüz felci gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle biz kesinlikle pamuklu çöp tarzı şeylerin kullanılmasını önermiyoruz.