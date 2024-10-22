Kulağınıza sokmadan önce bir kez daha düşünün! Zararı çok büyük...

Bu kulak duymasını etkileyebiliyor hatta enfeksiyona bile neden olabiliyor. Aynı zamanda bu travma istemsiz olarak, daha ileri giderek kulak zarı bölgesinde zararlar oluşturabiliyor".

"KULAK ÇÖPÜ YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR"

Kulak çöpünü, hatta farklı maddelerle kulağın temizlenmesinin zarı rahatlıkla zedeleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yorgancılar, şöyle devam etti:

"Örnek hastalarımız mevcut hatta, çok dramatik sonuçları olan hastalarımız mevcut. Dış kulak yolunu tığ ile ya da herhangi bir sivri materyalle temizlerken bir ani baş hareketi ile tığın duvara veya başka bir şeye değmesi ile içeri dönük battığı, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gittiği, kulak zarının delindiği, yüz felcinin ortaya çıktığı hastalar mevcut.