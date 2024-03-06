Kulağınızı kim çınlatıyor? Gerçeği uzman isim açıkladı...

Kulak çınlaması halk arasında birinin sizi konuştuğuna işaret ancak gerçek öyle değil. Kimisinin çok nadir yaşadığı kulak çınlaması kimisi için ise hayatını çekilmez hale getirebiliyor. Özellikle sessiz ortamlarda kendini daha çok belli eden çınlama hayat kalitesini bir hayli düşürebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, ani başlayan çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi şikayetlerinde acilen bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerektiğini belirterek, "Bu tablolarda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. İç kulakta oluşmuş hasarın iyileşmesi oldukça zordur. En önemli nokta, çınlamanın oluşmasını önlemektir." dedi. İşte kulak çınlamasında dikkat edilmesi gerekenler...