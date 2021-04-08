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Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

Batı Avrupa ülkesi İspanya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Bebekken mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen en az 17 çocukta kurt adam sendromu görüldü. Kurt adam sendromu vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır. Hipertrikoz görünümü mitolojik kurt adama benzediğinden dolayı, yaygın olarak gayri resmi şekilde kurt adam sendromu olarak da adlandırılır. Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:35
Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

İspanya'nın Malaga bölgesinde mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte 'kurt adam' sendromundakine benzer belirtiler görüldü. Bir anne, "Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu" dedi. Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS'in, Cantabria, Valencia ve Granada'da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu. AEMPS'in açıklamasına göre çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.

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Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

"Birkaç hafta içinde normale döner"

Temmuz'da görülen vakaların ardından ilaç toplatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ilacın kesilmesiyle kılların döküleceği, bu belirtilerin görüldüğü çocukların durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği belirtildi.

Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü


İspanya'da yayımlanan El Mundo gazetesine konuşan bir Amaya adlı bir anne, 22 aylık kızının yüzünde kıllar çıkmaya başlayınca paniğe kapıldığını söyledi. Aynı ilacı alan Uriel adlı bir bebeğin ise tüm vücudunun kıllarla kaplandığı ve kaşlarının bir yetişkininki gibi kalınlaştığı görüldü. Minoksodil'in çocuklarda "kurt adam" sendromu olarak da bilinen hipertrikoz belirtilerine yol açtığı belirtiliyor. Hipertrikozda yüz ve diğer bölgelerde aşırı derecede kıllanma oluşuyor.

Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

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Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

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