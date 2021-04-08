Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

Batı Avrupa ülkesi İspanya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Bebekken mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen en az 17 çocukta kurt adam sendromu görüldü. Kurt adam sendromu vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır. Hipertrikoz görünümü mitolojik kurt adama benzediğinden dolayı, yaygın olarak gayri resmi şekilde kurt adam sendromu olarak da adlandırılır. Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil.