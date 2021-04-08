Kullandığı ilaç bu hale getirdi! Kurt adama döndü

İspanya'nın Malaga bölgesinde mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte 'kurt adam' sendromundakine benzer belirtiler görüldü. Bir anne, "Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu" dedi. Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS'in, Cantabria, Valencia ve Granada'da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu. AEMPS'in açıklamasına göre çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.