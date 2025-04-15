Kuraklığa dayanıklı geliştirildi! Ege’nin ilk liflik keten çeşitleri çiçek açtı

'KETEN GELECEĞİN MALZEMESİ'

Döngü Kooperatifi Başkanı Zeynep Derece ise "Bu yılki ekimimiz lif elde etmek amaçlı çünkü keten tohumunun en değerli bölümü lif. Türkiye ciddi bir keten lifi ithalatçısı. Hem iplik olarak hem lif olarak dünyanın her yerinden keten lifi ithal ediyor. Tekstilde pamuğun yerine giderek keten daha çok tercih edilmeye başladı. Ama asıl üzerinde çalıştığımız konu keten lifinin kompozit sanayinde kullanılması. Bu yıl birçok araç markası da içinde keten kompozit kullandığı araçlarını tanıtmaya başladılar. Keten geleceğin malzemesi olarak geçiyor. Çünkü çok daha hafif, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir. O nedenle bu yılki amacımız bu bitkilerle lif Ar-Ge'si yapmak. Bununla ilgili 2 sanayi kuruluşuyla iş birliği yapıyoruz. Bir tanesi sapları soyarak lif elde edecek bir tekstil firması, kendi kuruluşunda ipi deneyecek. Bir diğeri de kompozit firması. O da bunlarla bir kompozit yapacak" ifadelerini kullandı.