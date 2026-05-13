Haberler Galeri Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı! Bu hatayı yapan hem sağlığını hem çevreyi riske atıyor

Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı! Bu hatayı yapan hem sağlığını hem çevreyi riske atıyor

Kurbanlık seçerken yapılan yanlışlar ciddi hastalıklara yol açabiliyor! Kesimden et tüketimine kadar dikkat edilmesi gereken detaylar uzmanlar tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. İşte herkesin bilmesi gereken o hayati kurallar…

İHA

Giriş Tarihi :

KURBANLIĞI HER YERDEN ALMAYIN

Uzmanlar, kurbanlık hayvanların mutlaka resmi denetimli satış alanlarından alınması gerektiğini belirtiyor. Küpesiz, kayıtsız ve sağlıksız görünen hayvanların ciddi risk taşıdığı vurgulanıyor.

BU HASTALIKLAR HAYVANDAN İNSANA BULAŞABİLİYOR

Şarbon, bruselloz, verem ve kist hidatik gibi zoonoz hastalıkların hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde insanlara bulaşabileceği ifade ediliyor.

SOKAKTA KESİM BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR

Rastgele alanlarda yapılan kesimlerin hem çevre hem toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilirken, kesimlerin yalnızca belediyelerin belirlediği alanlarda yapılması gerektiği kaydediliyor.

KESİM SIRASINDA KORUYUCU EKİPMAN ŞART

Kesim yapan kişilerin eldiven, çizme ve önlük kullanmasının önemli olduğu aktarılırken, bıçak kaynaklı yaralanmalarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor.

KURBAN ATIKLARI GELİŞİ GÜZEL BIRAKILMAMALI

Kan ve hayvansal atıkların çevreye bırakılmasının salgın riskini artırabileceği belirtiliyor. Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KURBAN ETİ HEMEN TÜKETİLMEMELİ

Uzmanlara göre etin dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Haşlama ve ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

KRONİK HASTALARA ÖZEL UYARI

Hipertansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalarının aşırı et tüketiminden kaçınması gerektiği belirtilirken, yağsız et tercih edilmesinin önemine dikkat çekiliyor.