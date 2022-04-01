Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız

İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor. İhtiyaç duyulan ölçülerde ağaç kesiliyor. Verimli kullanılması için 3 ay kurumaya bekletiliyor. Kuruyan parçalar üretim alanına alınıyor. Bir tomruktan ortalama 3 bin kalem üretiliyor. Yüksek basınçlı alanda yaklaşık 4 saat boyunca çeşitli kimyasallara maruz bırakılıyor. Bu işlemin amacı ahşabın daha dayanıklı olması. Ayrıca boyama işlemi de bu bölümde yapılıyor. Ahşap gövdeye uçların konulacağı kanallar açılıyor. Açılan kanallara tutkal sürüüyor: Kalem uçlarının monte edilmesi ile ilk bölüm bitirilmiş oluyor. Profil makinesinde kalemler şekillendiriliyor. Toplamda 6 kez boyanıyor.