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Haberler Galeri Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız

Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız

Kurşun kalem nasıl yapılır? Kanada Kavağı'ndan üretilen kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı. İşte aşama aşama bir kerestenin kurşun kalem olma anları...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 12:32
Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız
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Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız
Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız
Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız
Kurşun kalem nasıl yapılır? Çok şaşıracaksınız

İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.

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