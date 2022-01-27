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Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:53
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Yazı yazarken kullandığımı kurşun kalemler nasıl yapılıyor biliyor musunuz?

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Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Kalemler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.

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