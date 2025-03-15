Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor? Kurşun kalem nasıl yapılıyor?
Yazı yazmaya ilk başladığımız anda tanıştığımız kurşun kalemlerin nasıl yapıldığını bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte ağaçtan kale kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü...
HABER MERKEZİ
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Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Yazı yazarken kullandığımı kurşun kalemler nasıl yapılıyor biliyor musunuz?