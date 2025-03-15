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Haberler Galeri Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor? Kurşun kalem nasıl yapılıyor?

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor? Kurşun kalem nasıl yapılıyor?

Yazı yazmaya ilk başladığımız anda tanıştığımız kurşun kalemlerin nasıl yapıldığını bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte ağaçtan kale kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Yazı yazarken kullandığımı kurşun kalemler nasıl yapılıyor biliyor musunuz?

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Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Kalemler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

İhtiyaç duyulan ölçülerde ağaç kesiliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Verimli kullanılması için 3 ay kurumaya bekletiliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Kuruyan parçalar üretim alanına alınıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Bir tomruktan ortalama 3 bin kalem üretiliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Yüksek basınçlı alanda yaklaşık 4 saat boyunca çeşitli kimyasallara maruz bırakılıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Bu işlemin amacı ahşabın daha dayanıklı olması. Ayrıca boyama işlemi de bu bölümde yapılıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Ahşap gövdeye uçların konulacağı kanallar açılıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Açılan kanallara tutkal sürüyor:

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Kalem uçlarının monte edilmesi ile ilk bölüm bitirilmiş oluyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Profil makinesinde kalemler şekillendiriliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Toplamda 6 kez boyanıyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Makineden çıkan kalemler tutkala batırılıyor. Böylece pürüzsüz ve oval bir görünüm elde ediliyor.

Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?
Kurşun kalemin beyaz kısmı ne işe yarıyor?

Tutkallı kısmın boyanmasıyla kalem son halini alıyor.