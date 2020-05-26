"Kurt Kız" son hali ile şok etti

Yüzündeki tüyler nedeniyle bir dönem sosyal medyanın gündemine düşmüş, sosyal medyada ve haberlerde oldukça konuşulmuştu. Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.