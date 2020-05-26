"Kurt Kız" son hali ile şok etti

Sosyal medyada bir dönem çok konuşulan ve 'Kurt Kız' lakabı verile gencin son görüntüsü görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte o şoke eden değişim...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 14:17Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 14:21
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Yüzündeki tüyler nedeniyle bir dönem sosyal medyanın gündemine düşmüş, sosyal medyada ve haberlerde oldukça konuşulmuştu. Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.