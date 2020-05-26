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Haberler Galeri "Kurt Kız" son hali ile şok etti

"Kurt Kız" son hali ile şok etti

Sosyal medyada bir dönem çok konuşulan ve 'Kurt Kız' lakabı verile gencin son görüntüsü görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte o şoke eden değişim...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 14:17 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 14:21
Kurt Kız son hali ile şok etti

Yüzündeki tüyler nedeniyle bir dönem sosyal medyanın gündemine düşmüş, sosyal medyada ve haberlerde oldukça konuşulmuştu. Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.

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Kurt Kız son hali ile şok etti

Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi...

Kurt Kız son hali ile şok etti

Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

Kurt Kız son hali ile şok etti

Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

Kurt Kız son hali ile şok etti

Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

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