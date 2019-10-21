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> Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!
Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay sosyal medyaya damgasını vurdu. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Tenolcay'ın son hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:27
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra Erkenci Kuş dizisinde ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Oktay Kaynarca'dan İpek Tenolcay'a birçok yıldızın değişimi...