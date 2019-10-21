Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra Erkenci Kuş dizisinde ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Oktay Kaynarca'dan İpek Tenolcay'a birçok yıldızın değişimi...