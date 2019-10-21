  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay sosyal medyaya damgasını vurdu. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Tenolcay'ın son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:27
Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra Erkenci Kuş dizisinde ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının değişimi görenleri şaşırtıyor. İşte Oktay Kaynarca'dan İpek Tenolcay'a birçok yıldızın değişimi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Seray Sever

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Sönmez Atasoy

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı olay oldu!

Selçuk Yöntem

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yeşilçam'ın güzel yıldızı Aydan Şener'in kızı görenleri hayrete düşürdü
Yeşilçam'ın güzel yıldızı Aydan Şener'in kızı görenleri hayrete düşürdü
BİZE ULAŞIN