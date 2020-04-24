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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi sosyal medyayı bir kez daha salladı. 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizinin hayranları diziyle ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi şoke etti.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2020 Cuma 15:42
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi şoke etti.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Başta Yüksel Arıcı olmak üzere bir döneme damga vurmuş isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o isimlerden bazıları...

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Geçtiğimiz günlerde Günaydın muhabiri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı!

Abdülhamit Danışır 'Sarı Mercedes' ve 'Balkan Balkan'ın da aralarında bulunduğu bir çok sinema filminde rol almıştı.

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