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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi sosyal medyayı bir kez daha salladı. 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlayan efsane dizinin hayranları diziyle ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteriyle adından sıkça söz ettiren daha sonra atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi şoke etti.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





