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Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, sezon finaliyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen 27'inci bölümü tüm kategorilerde açık ara reytinglerin zirvesinde yer alırken, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisini mest etti.
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:16Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:30
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Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 AB Sosyal Statü'de %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı.
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı
Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı