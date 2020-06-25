Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Muhteşem sezon finaliyle fark attı

Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı.