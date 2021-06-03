Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Kuruluş Osman, #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümünde, şehit düşen Bamsı Bey'in intikamını almaya ant içen Osman Bey, Togay'ı dize getirmeyi başardı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %26,22 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,79 izlenme oranı ve %26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...