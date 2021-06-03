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Haberler Galeri Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Kuruluş Osman, #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümünde, şehit düşen Bamsı Bey'in intikamını almaya ant içen Osman Bey, Togay'ı dize getirmeyi başardı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %26,22 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,79 izlenme oranı ve %26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:55 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:05
Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Bamsı Bey'i şehit ettikten sonra savaş meydanından kaçan Togay'ı bulmak için iz süren Osman Bey ve Alpleri, Moğol kampına baskın yaptı. Terk edilmiş gibi görünen kampa nökerlerini gizleyen Camuha, Osman Bey'i tuzağa düşürmek istese de başarılı olamadı.

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Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

İnegöl Kalesi'ne sığınan Togay, Osman Bey'e son darbeyi vurmak için Nikola'dan tekfurlardan asker toplayıp ordu kurmasını istedi. Bamsı Bey'e son vazifesini ifa eden Kayı Obası intikam ateşiyle yanıp tutuşurken, Osman Bey, Konya'dan gelen haberle Togay'ın Geyhatu'ya isyan ettiğini ve asi ilan edildiğini öğrendi. Bu istihbarat sayesinde eli güçlenen Osman Bey, dostu Bilecik Tekfuru'ndan ise Togay'ın Nikola vasıtasıyla asker topladığı bilgini aldı ve oyununu kurdu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Togay'ın tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Nikola, tekfurlardan topladığı askerleri Togay'ın emrine verdi. Togay'ın Moğol ve Bizans askerlerinden oluşan ordusu ile harekete geçtiğini öğrenen Osman Bey ise derhal Alplerini topladı ve cenk meydanında düşmanın karşısına dikildi.

Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Sayıca üstün kuvvetlerine güvenerek saldırı emri veren Togay, Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile neye uğradığını şaşırdı. Nikola'ya haber gönderip Togay'ın asi ilan edildiği bilgisini ileten Osman Bey kurduğu oyunla Togay'ı avcuna düşürmüşken, Moğol Valisi Yargıcı'nın askerleriyle birlikte gelişi tüm hesapları alt üst etti. Moğol valisi, Geyhatu adına Togay'ı esir aldı ve cezalandırmak üzere İlhanlı başkentine götüreceğini söyledi.

Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı! Bamsı Bey'in intikamını aldı

Osman Bey ise Togay'ın peşini bırakmadı. Kayı Alplerine yeni katılan Turhan Alp, Moğolların yol üzerindeki bir kervansarayda konaklayacağını ve mekanda gizli bir geçit bulunduğunu açıkladı. Turhan Alp, kervansaraya gizlice sızarak Togay ve Camuha'yı kaçırmayı başardı ve Osman Bey'e getirdi. Kurtulduğunu sanırken Osman Bey'in avcuna düşen Togay, Osman Bey'e meydan okudu ama Bamsı Bey'in intikamını için ant içmiş Osman Bey, teke tek dövüşte rakibine diz çöktürdü

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