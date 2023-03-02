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Kuruluş Osman yine tüm kategorilerde fark attı zirveye kuruldu
Ekranların reyting rekortmeni dizisi olan, yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında yayınlanan 116. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Giriş Tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 11:01Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 11:45
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Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu.
#BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman 116. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,26 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı AB'de %6,88 izlenme oranı ve %18,41 izlenme payı 20+ABC1'de %8,86 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.
116.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın 116. Bölümünde; Osman Bey ve Komutan Nayman obada karşı karşıya geldi. Nayman'ın, "Büyüklük nedir bilir misin Osman Bey? Senden önce namının gelmesidir! Geldi mi?" sorusuna Osman Bey, "İyi erin kemiği erir, namı kalır Komutan Nayman!" şeklinde cevap verdi.
Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti. Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı.