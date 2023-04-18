Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

122.BÖLÜM: OSMAN BEY'İN HEDEFİ KÖPRÜHİSAR!

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?

Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?