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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey'in hedefi Köprühisar

Kuruluş Osman'da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey'in hedefi Köprühisar

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Kuruluş Osman'ın 122. bölümünde neler olacak? İşte çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 122. bölümüne ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 13:11 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 14:33
Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

Kuruluş Osman her çarşamba yeni bölümüyle Atv'de!

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

122.BÖLÜM: OSMAN BEY'İN HEDEFİ KÖPRÜHİSAR!

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?

Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

İSMİHAN SULTAN, NAYMAN VE BAYINDIR BEY'LE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in hedefi Köprühisar

Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?

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