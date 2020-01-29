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Haberler > Galeri > Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni bölümleri ile izleyenlerin karşısına gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor. Kuruluş Osman dizisinde 'Alişar Bey' karakterini canlandıran Saruhan Hünel ise en çok merak edilenler arasında. Yıllar önce Alişan'ın başrolünde oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisinde oynadığı 'Ekrem' karakteriyle akıllara kazınan Saruhan Hünel'in kardeşi de meğer kendisi kadar ünlüymüş... İşte ünlü isimlerin görünce çok şaşıracağınız akrabaları...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:38 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:38
Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' yeni bölümleri ile izleyenlerin karşısına gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını da merak edip araştırıyor. Kuruluş Osman dizisinde 'Alişar Bey' karakterini canlandıran Saruhan Hünel ise en çok merak edilenler arasında. Yıllar önce Alişan'ın başrolünde oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisinde oynadığı 'Ekrem' karakteriyle akıllara kazınan Saruhan Hünel'in kardeşi de meğer kendisi kadar ünlüymüş... İşte ünlü isimlerin görünce çok şaşıracağınız akrabaları...

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Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

İşte ünlülerin herkesi şaşırtan akrabaları...

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...
Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...
Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel herkesi şok etti! Meğer kardeşi de ünlüymüş...

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