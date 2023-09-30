Çeşit çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan doğal güzellikleriyle bilinen Muğla-Aydın sınırındaki Bafa Gölü'ndeki kuraklığın boyutu korkuttu. Göldeki suyu iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 20 metre çekildiği görüldü.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:07Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:40
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Kuş Cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü!
Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Muğla-Aydın sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkilenirken gölün suyu yaklaşık 20 metre çekildi. Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.
Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, birçoğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.
Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kuş cenneti göl, bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerde halk, yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç elde ediyor. Büyük Menderes'in suyuyla beslenen Bafa'da, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin etkileri görülüyor.
Kuş Cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Bafa Gölü'nün antik çağda Latmos Körfezi olarak anıldığını söyledi. Özçelik, körfezin ağzının, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla zamanla kapandığını ve Bafa Gölü'nün oluştuğunu anlattı.
Kuş Cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü!
Tarihi süreçte körfezin etrafındaki antik kentlerin önemini kaybettiğine dikkati çeken Özçelik, "Gelen sular Bafa Gölü'nün giriş ağzını kapayınca buradaki su dengesi de bir şekilde değişmiş oluyor. Gelen su artık içeriye giremiyor. Mevcut su dışarıya çıkabiliyor. Yağış miktarındaki azalmayla birlikte gölün hidrolojisi tamamen değişiyor." dedi.
Kuş Cenneti Bafa Gölü'nde korkutan görüntü!
Özçelik, gölün yüzey alanının yaklaşık 65 kilometrekare, uzunluğunun ve genişliğinin 6'şar kilometre olduğunu belirterek zaman zaman en derin yerin 21 metre olduğu Bafa Gölü'nün su seviyesinin, giren ve çıkan akıma bağlı olarak değiştiğini anlattı.
Bu dönemde yağış rejiminin oldukça değişken olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Marmara ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde özellikle son 3-4 ay içerisinde ciddi bir yağış gerçekleşmedi. Bu yağış eksikliğinden kaynaklı olarak gölün de beslenme koşulları değişti. Azalan su seviyesine bağlı olarak Bafa Gölü'nde ciddi çekilmeler gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.