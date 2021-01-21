'Kuş cenneti' Yayla Gölü buz tuttu

Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda fotoğrafçı ve ziyaretçiyi ağırlayan gölde, buz tabakasının üzerinde gezen kazlar ve karabataklar, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV ve motosiklet sürerken bazıları ise doğal güzelliği yerinde görmenin tadını çıkardı.