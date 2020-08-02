Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.