  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de tatilci akını oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçenin nüfusu, 700 bine yaklaştı.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 15:13 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 15:13
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, bayramın 3'üncü gününde de kalabalık oluştu. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilçeye 3 günde toplam 120 bin araçla giriş yapıldı. Tatilcilerin gelmesiyle Kuşadası'nın nüfusu, 700 bine yaklaştı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ankara'dan Kuşadası'na geldiğini belirten Murat Başaran, "Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Burada bayramın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Serinlemek için bol bol denize giriyoruz. Gelecek yıl da tatil yapmak için burayı tercih edeceğim" dedi.

DHA

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu
Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu
  • SON DAKİKA